المحجوب: المعاملة السيئة بحق “الجقم” تعجّل بعملية الحسم لتحرير طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش، عميد خالد المحجوب، أن الدفع بجميع طائرات سلاح الجو للمنطقة الغربية، يهدف إلى زيادة زخم الضربات ضد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

المحجوب قال ، في تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية، اليوم الاثنين، إن المعاملة السيئة التي تعرض لها الطيار “عامر الجقم” الذي وقع أسيرا في الزاوية، بعدما سقطت طائرته أول أمس لديها، خلال تنفيذه مهام عسكرية، تعجّل بعملية الحسم لتحرير طرابلس من قبضة المسلحين.

وشهدت جميع القواعد الجوية التابعة للقوات الجيش الوطني أمس الأحد، حالة من الاستنفار استعدادا لعملية جوية ضخمة متوقعة في كافة محاور القتال في طرابلس ضد قوات الوفاق .

الكتيبة 134 مشاة لحماية وتأمين قاعدة الوطية الجوية، قالت في بيان لها نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “استنفار كبير في جميع القواعد الجوية، واستدعاء لكافة الطيارين والفنيين، وكذلك تم إبلاغ آمر قاعدة عقبة بن نافع الجوية لتهيئة الأوضاع والاستعداد لاستقبال عشرات الطائرات المقاتلة، وكل الأمور تنذر بعملية جوية ضخمة” .

وكانت قيادة قوات الجيش، أعلنت مساء السبت الماضي، فقدان الاتصال بإحدى طائراتها المقاتلة من طراز ميغ 23، بعد تنفيذها لمهام قتالية، موضحة أنه بعد وقتٍ وجيز ظهر قائد الطائرة، في قبضة “إرهابيين من مدينة الزاوية”.