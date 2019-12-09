السلمي يجتمع مع عقيلة ويؤكد وقوفه مع ليبيا في وجه التدخلات الأجنبية

السلمي يجتمع مع عقيلة ويؤكد وقوفه مع ليبيا في وجه التدخلات الأجنبية رئيس البرلمان العربي يدعو الليبيين للاحتكام للحوار

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اجتمع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين في القاهرة، مع رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، حيث قدم المستشار عقيلة خلال الاجتماع شرحاً لآخر التطورات على الساحة الليبية.

وجدد السلمي، خلال الاجتماع مناشدته لجميع الأطراف الليبية للاحتكام إلى لغة الحوار حفاظا على أمن ووحدة الدولة الليبية وسلامة شعبها.

وقال السلمي، في تصريح له عقب اللقاء، أنه أبلغ رئيس مجلس النواب الليبي تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع ليبيا ضد التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، مؤكدا دعم البرلمان العربي مسار الحل السياسي داخل ليبيا حفاظاً على وحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها.

وشدد السلمي، على أن الحل السياسي لن يتم إلا بتوافق الأطراف الليبية، بعيدا عن جميع التداخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي الداخلي.

وتأتي هذا الاجتماع في أعقاب توقيع حكومة الوفاق مع تركيا مذكرتي تفاهم، بشأن الحدود البحرية والتعاون العسكري، في 27 نوفمبر الماضي.

وكان الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، قد ذكر يوم الأحد، أن عقيلة صالح، سيجري مباحثات مع رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلم، ورئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبدالعال، كما سيتوجه إلى دولة اليونان تلبية لدعوة من رئاسة مجلس النواب اليوناني.

أوضح بليحق، أن رئيس مجلس النواب سيناقش مع رئيس البرلمان العربي والمصري، “آثار الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق، وما يمثله من تهديد لأمن البحر المتوسط، إضافة إلى طلب دعمهما للبرلمان الليبي وسحب الاعتراف بحكومة الوفاق”.