الحويج يدعو موسكو لإعادة افتتاح قنصليتها في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

دعا وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج، الخبراء والشركات الروسية لزيارة ليبيا وبحث سبل تطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص الزراعة، التطوير والتدريب.

الحكومة الليبية المؤقتة تدعو الخبراء والشركات الروسية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة خلال زيارته إلى موسكو الخبراء والشركات الروسية لزيارة ليبيا وبحث سبل تطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص الزراعة، التطوير والتدريب، كما دعا الجانب الروسي إلى إعادة افتتاح القنصلية الروسية في بنغازي، بالاضافة الى العمل على ربط وتوأمة المعهد الدبلوماسي في كلا البلدين. Posted by ‎وزارة الخارجية والتعاون الدولي " الحكومة المؤقتة "‎ on Sunday, December 8, 2019

الحويج، وخلال مقطع مصور نشرته الصفحة الرسمية لـ “خارجية المؤقتة” على موقع التواصل فيسبوك، دعا الجانب الروسي إلى إعادة افتتاح القنصلية الروسية في بنغازي، والعمل على ربط وتوأمة المعهد الدبلوماسي في كلا البلدين.

والتقى الحويج السبت بنائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا مخيائيل بوغدانوف.

وقال الحويج في تسجيل مصور من أمام مقر وزارة الخارجية الروسية أنه جرى خلال اللقاء الحديث عن أن المشكلة في ليبيا ليست سياسية وإنما أمنية مع التأكيد على ضرورة دعم الجيش لمحاربة الإرهاب والمليشيات الخارجة عن القانون وأن أي مؤتمر قادم ما لم يحل أزمة المليشيات لن يحل المشكلة الليبية.