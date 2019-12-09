الجوية الليبية تنفي إغلاق منظومة الحجز من قبل إدارتها في طرابلس

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

نفت شركة الخطوط الجوية الليبية، ما تداول على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات التلفزيونية، بشأن إغلاق منظومة الحجز من قبل إدارة الشركة في طرابلس.

وأوضح مكتب الإعلام في الشركة ـ عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” ـ أن قرار إيقاف حجز الرحلات صدر عن طريق مدير إدارة التسويق لإدارة بنغازي.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن إيقاف الحجز؛ سببه عدم وجود طائرة وأتى ذلك بعد أن تم احتجاز الطائرة بمطار مصراتة الدولي للضغط على الحكومة الليبية المؤقتة، حتى يتم تلبية مطالب وهذه سياسة لا دخل لشركة الخطوط الجوية الليبية بها .