الثني يبحث مشكلة توقف مرتبات موظفي عدد من شركات الخدمات العامة

الثني يبحث مشكلة توقف مرتبات موظفي عدد من شركات الخدمات العامة الثني يطلع على عمل لجنة الانتخابات المركزية المشرفة على انتخابات المجالس البلدية

أخبار ليبيا 24ـ خاصّ

بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي أزمة توقف مرتبات موظفي ثمان شركات للخدمات العامة الخاضعة لشرعية الحكومة المؤقتة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني مع الزايدي اليوم الإثنين، في مقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، ناقشا خلاله عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بعمل وزارة الحكم المحلي، وفق ما نشر مكتب الإعلام والتواصل بالحكومة.

واطلع الثني، على عمل لجنة الانتخابات المركزية المشرفة على انتخابات المجالس البلدية للبلديات وسيرها، مؤكدا على توفير المواد الخاصة بالانتخابات وموعد وصولها إلى ليبيا، لشروع لجنة الانتخابات في تنظيم العملية الانتخابية في البلديات.

كما ناقش الاجتماع قضايا البلديات الواقعة في المنطقة الغربية والقريبة من مواقع الاشتباكات وسبل التواصل والتعاون معها.