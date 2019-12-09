الاتحاد الأوروبي يبحث الاتفاقية الليبية التركية

أخبار ليبيا 24 – سياسة

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، اجتماعًا في بروكسل لبحث عدد من الملفات ومن بينها الملف الليبي.

وقال بيتر ستانو، المتحدث المنسق الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، إنه من المقرر أن يتناول الاجتماع مناقشة تطورات ملف مذكرة التفاهم المبرمة بين ليبيا وتركيا، التي أثارت جدلا واسعا وتسببت في انتقادات من بعض الأطراف الدولية والإقليمية.

ستانو أشار في وقت سابق إلى أن الاتحاد الأوروبي ما زال بصدد دراسة محتوى المذكرة، وسيعلن عن موقفه لاحقاً، مبرزا أنه لا بد من قراءة النص جيدا قبل اتخاذ أي خطوة، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي أعلن صراحة ضرورة احترام علاقات حسن الجوار والقانون الدولي وقانون البحار .