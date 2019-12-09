ابن الطّيار عامر الجقم ينفي تواصلهم مع والده المحتجز في الزّاوية عائلة الطّيار عامر الجقم ستلتقي اليوم القائد العام

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

نفى زياد الجقم ابن اللواء طيار عامر الجقم، ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض القنوات بشأن تواصلهم مع والدهم المحتجز لدى مليشيات مسلحة في مدينة الزاوية.

وأكّد زياد، أنهم لم يتواصلوا حتى هذه اللحظة مع والده، مشيرا إلى أنه لا توجد لديهم أي معلومات عن مكان احتجاز اللواء عامر، موضحا أنهم في انتظار عقد لقاء مرتقب مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وفنّد زياد، صحة المعلومات التي تفيد بوجود اللواء طيار عامر الجقم عند عائلة أولاد صقر بمدينة الزاوية، مبينا أنهم لم يتلقوا هذه المعلومات من مصادر موثوقة، على حد قوله.

وكانت قوات عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني، قد أعلنت السبت، إسقاط طائرة مقاتلة من طراز “ميغ 23” تابعة لسلاح الجو بالجيش الوطني، واحتجاز قائدها اللواء طيار عامر الجقم العرفي في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.

وقد أكد رئيس أركان السلاح الجوي بالقوات المسلحة الفريق صقر الجروشي، أن لواء طيار بالقوات المسلحة عامر الجقم موجود في مكان آمن بحسب ما أفاد أعيان مدينة الزاوية.

وقال الجروشي في تصريحاته لإذاعة المرج المحلية، إن القائد العام خليفة حفتر يشرف شخصيا على سلامة حياة الطيار الجقم، منوها إلى أنه قد أجرى خلال هذين اليومين اتصالات عدة بشأن الجقم وخاصة بعد زيارة وفد من أعيان وحكماء الزاوية لحفتر في وقت سابق، وفق قوله.