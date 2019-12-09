إنقاذ 8 آلاف و848 مهاجرًا في ليبيا منذ بداية العام

إنقاذ 8 آلاف و848 مهاجرًا في ليبيا منذ بداية العام مفوضية اللاجئين تطالب بتوفير مزيد من الدعم لليبيا لمواجهة التحديات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن خفر السواحل التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، أنقذ 8 آلاف و848 مهاجر من بداية العام حتى الخامس من ديسمبر الجاري.

المفوضية أوضحت، في بيان، على فيسبوك، أن العدد المذكور يشمل المهاجرين الذين نزحوا إلى ليبيا، وتم توفير المساعدة الطبية ومواد الإغاثة الأساسية من قبل المفوضية وشركائها.

وكشفت أيضًا، أن 8 قاصرين إريتريين غادروا هذا الأسبوع مركز الاحتجاز في طرابلس إلى أوروبا، كجزء من برنامج إعادة التوطين.

وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى ليبيا، أوصت بتوفير مزيد من الدعم للبلاد لمواجهة التحديات التي لا تزال تواجهها، تمشيا مع الأطر والاتفاقيات الدولية الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة العمل الثلاثية للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن المهاجرين واللاجئين، خلال شهر سبتمبر الماضي، في نيويورك على هامش المناقشة الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يذكر أن اللجنة تشكلت من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في نوفمبر 2017م، على هامش القمة الخامسة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في أبيدجان، بهدف إنقاذ وحماية حياة المهاجرين واللاجئين وخاصة داخل ليبيا.

وأطلقت اللجنة، منذ تدشينها برنامجا رئيسية كبيرا للمتطوعين لتقديم المساعدة الإنسانية وعملية إجلاء، وأسفرت هذه العمليات عن عودة أكثر من 48000 من المساعدات الإنسانية الطوعية للمهاجرين من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية بتيسير من المنظمة الدولية للهجرة والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى أكثر من 4000 عملية إجلاء اللاجئين في ليبيا.