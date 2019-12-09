أوغلو: حكومة السراج هي الحكومة الشرعية في ليبيا

أوغلو: حكومة السراج هي الحكومة الشرعية في ليبيا وزير الخارجية التركي يوجه دعوة لليونان للذهاب إلى طرابلس

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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الإثنين، إن حكومة فايز السراج، هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.

وأضاف في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، عقده مع نظيره الأفغاني بالوكالة إدريس زمان، في إسطنبول، ونقلتها وكالة أنباء الأناضول، أن مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا تتوافق مع القانون الدولي.

وقال إن “حكومة السراج في طرابلس هي الحكومة الوحيدة الشرعية الآن في ليبيا، وإن أرادت اليونان أن تبرم معها اتفاقا فعليها الذهاب إلى طرابلس”.

وفي 27 نوفمبر الماضي وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لـحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وتتعلق المذكرتان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

وقد رفضت كل من اليونان ومصر وقبرص الاعتراف بالاتفاقية، ووصفتها بأنها عديمة القيمة قانونيا، وطردت أثينا سفير حكومة الوفاق لديها اعتراضا على الاتفاقية المبرمة.