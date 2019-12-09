أردوغان: حفتر لا يمثّل ليبيا وسأبحث أمره مع روسيا

أخبار ليبيا24ـ

اعتبر الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” اليوم الإثنين، أن القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، ليس ممثلا شرعيا لليبيا.

وأضاف في لقاء متلفز على قناة “تي آر تي” التركية، “أن من الواجب مناقشة أمر حفتر مع روسيا، بحيث لا تنتج سوريا أخرى بيننا”. وقال: “سأبحث هاتفيا مع بوتين موضوع ليبيا وحفتر”.

وتابع، “إن دعوة من الشعب الليبي وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة تمنح تركيا الحق في إرسال جنود، وفي مثل هذه الحالة، ستقرر تركيا الخطوات الأخرى التي تنتهك فيها روسيا وغيرها قوانين الأمم المتحدة بدعمها لحفتر”.

وفي حديثه حول الاتفاق المُبرم مع حكومة الوفاق، قال أردوغان، “لقد اتخذنا خطواتنا وفقًا لقانون البحار الدولي والقانون الدولي، هناك منزعجون من مذكرة التفاهم مع ليبيا داخل تركيا وخارجها، ولقد أعربت لرئيس الوزراء اليوناني بالذات عن استعدادنا لفتح قنوات الحوار”.

وأضاف، “أن تركيا أثبتت عبر مذكرة التفاهم مع ليبيا، تصميمها على حماية حقوقها المنبثقة عن القانون الدولي”، مشيرًا إلى أن المذكرة هي أقوى رد على محاولات الثنائي اليوناني القبرصي لتطويق وعزل تركيا في شرق المتوسط.

وقال، “إن اليونان لم ترد على دعواتنا للحوار، خطواتنا هي إجابة قوية ضد محاولات تطويق أمتنا، وسنحمي حقوقنا في هذه المنطقة، فكل من تركيا وليبيا لديهما حقوق”.

وتابع يقول: “لا يمكن لقبرص الجنوبية ومصر واليونان وإسرائيل إنشاء خط نقل غاز طبيعي من المناطق التي حددها الاتفاق مع ليبيا دون موافقة تركيا، لن نتساهل بهذا الصدد، وكل ما نقوم به متوافق بالتأكيد مع القانوني البحري الدولي”.

وأضاف، “لا يمكن للاعبين الدوليين الآخرين القيام بأنشطة بحث وتنقيب في المناطق التي حددتها تركيا بموجب الاتفاق مع ليبيا دون الحصول على موافقة منّا”.