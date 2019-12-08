وزير الدفاع التركي: الاتفاق البحري مع حكومة الوفاق لا يشكل تهديدًا لدول الجوار

وزير الدفاع التركي: الاتفاق البحري مع حكومة الوفاق لا يشكل تهديدًا لدول الجوار إصرار تركي على مشروعية الاتفاق مع حكومة الوفاق

أخبار ليبيا24

اعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم الأحد، أن مذكرة التفاهم المُبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق، الذي تصفه دول المتوسط بغير الشرعي، بشأن مناطق النفوذ البحرية لا تشكل تهديدًا بأي صورة ولا اعتداءً على حقوق الدول الأخرى.

جاء ذلك في كلمة لأكار في إطار زيارته إلى مركز عمليات قيادة القوات البرية في أنقرة. وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وتتعلق المذكرتين بالتعاون الأمني والعسكري بين الحكومتين، وتحديد مناطق السيادة والنفوذ في البحر المتوسط.

ولاقى الاتفاق المُبرم اعتراضًا من جانب مجلس النواب وكذلك الحكومة الليبية المؤقتة، كما لاقى اعتراضًا من قبل دول مصر وقبرص واليونان، التي أقدمت على طرد سفير حكومة الوفاق ردًا على الاتفاقية، وطالبت بتدخل مجلس الأمن الدولي والمحكمة الدولية.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميكوتاكيس، أن بلاده ستطلب الدعم من حلف الناتو ضد مذكرة الاتفاق الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق لترسيم الحدود البحرية.