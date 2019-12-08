من يوم غد الإثنين..الوطني للأرصاد الجوية ينبه من منخفض جوي على مناطق الشمال الغربي

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أخبار ليبيا24

نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد من تأثر مناطق الشمال الغربي بداية من يوم غد الإثنين بمنخفض جوي مصحوب برياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وأوضح المركز عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المناطق الساحلية هي التي ستتأثر بهذا المنخفض موضحًا أن الرياح تتجاوز سرعتها 50 كم في الساعة.

وأضاف المركز أن الرياح تسبب في اضطراب حالة البحر مع سقوط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون الأمطار جيدة على بعض المناطق خاصة مساء الثلاثاء ويوم الأربعاء مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية وتشكل هذه التقلبات مناطق الشمال الشرقي بداية من يوم الثلاثاء.

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