مصابون بأمراض معدية..ترحيل 70 مهاجر من مركز إيواء قنفودة إلى الكفرة

مصابون بأمراض معدية..ترحيل 70 مهاجر من مركز إيواء قنفودة إلى الكفرة

أخبار ليبيا24

رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي الكبرى مركز إيواء قنفودة عدد (70) مهاجر غير شرعي الى مركز إيواء الكفرة عبر البر.

وقال مسؤول مكتب الإعلام الأمني بالفرع أمجد الورفلي إن رئيس الفرع مقدم أشرف هويدي أعطى التعليمات لرئيس وحدة الترحيل الرائد حامد الخفيفي بترحيل المهاجرين وهم من الجنسية التشادية والسودانية.

وأضاف الورفلي أنه تم تسليم جميع الأمانات الخاصة بالمرحلين بالكامل، علماً بأن المرحلين مصابين بأمراض معدية “الوباء الكبدي c.b. والأيدز”.

وكان مسؤول مكتب الإعلام الأمني بالفرع أمجد الورفلي أكد في وقت سابق أن رئيس الفرع مقدم أشرف هويدي شدد على الترحيل الفوري لكل مهاجر غير شرعي لايحمل إجراءات والمصابين بالأمراض المعدية.