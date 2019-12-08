محذرًا من إيذاء الطيار.. المسماري يعلن سقوط طائرة تابعة لسلاح الجو بالزاوية المسماري : هذا الحادث يعتبر حادث عرضي، يتعرض له أي سلاح جو في العالم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت قيادة قوات الجيش الوطني، مساء اليوم السبت، فقد الاتصال بإحدى طائراتها المقاتلة من طراز ميغ 23، وذلك بعد تنفيذها لمهام قتالية، مشيرة إلى أنه بعد وقتٍ وجيز ظهر قائد الطائرة، اللواء طيار عامر الجقم العرفي، في قبضة “إرهابيين من مدينة الزاوية”.

وقال الناطق باسم قوات الجيش، اللواء أحمد المسماري، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، “إن غرفة عمليات القوات الجوية أعلنت أن سبب سقوط الطائرة عطل فني، مما أدى إلى خروج الطيار من الطائرة، وهبوطه بالمظلة في أرض العدو، ونتج عن ذلك أسر الطيار ومعاملته معاملة سيئة، وهذا يخالف شروط معاهدة جنيف لمعاملة أسرى الحرب”.

بيان القيادة العامة بشأن سقوط طائرة مقاتلةتعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن فقد الاتصال باحدى… Posted by ‎الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Saturday, December 7, 2019

المسماري أضاف نحمل المجتمع الدولي مسؤولية هذا التصرف من قبل مليشيات حكومة الوفاق، فالقيادة العامة وهي تعلن عما سبق تُحمل حكماء وعقلاء ومشايخ مدينة الزاوية مسؤولية أي أذى يصيب الطيار، خاصة أن مقاطع الفيديو والصور التي نُشرت تُبين أنه بحالة صحية جيدة، وتم تعذيبه من قبل المليشيات” .

وأكدت القيادة العامة أن هذا الحادث يعتبر حادث عرضي، يتعرض له أي سلاح جو في العالم، وأن هذا الحادث لن يقف عائقًا في الاستمرار في عمليات الاستهداف وفرض السيادة الجوية على كل سماء ليبيا، ونتوعد المليشيات برد قاسي سيزلزل الأرض من تحت أقدامهم”.