لمتابعة وجود داعش.. قوتي مكافحة الإرهاب وحماية وتأمين سرت تعقدان اجتماعا

أخبار ليبيا24

عقدت قوة مكافحة الإرهاب وقوة حماية وتأمين سرت التابعتين لحكومة الوفاق، اجتماعا في سرت، اليوم الأحد، لدراسة آخر المستجدات بخصوص تواجد تنظيم داعش العلني في الجنوب الليبي من خلال الإصدار الأخير للتنظيم الإرهابي والظهور العلني له في مناطق الجنوب وخطورة عودته من جديد.

وجرى خلال الاجتماع كذلك، مناقشة الوضع الأمني في سرت ومحيطها، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

وضم الاجتماع وفدا من قوة مكافحة الإرهاب برئاسة آمر القوة محمد الزين وعدد من ضباط القوة مع آمر قوة حماية وتأمين سرت النعاس عبدالله النعاس وعدد من ضباط وأفراد القوة.

وخلص الاجتماع، إلى ضرورة استمرار العمل المشترك في ملاحقة تنظيم داعش والهجرة غير النظامية وجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كما خلص الاجتماع إلى التعاون بين القوتين في هذا الشأن من خلال تبادل المعلومات وتكاتف الجهود بينهما.

وكشف تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، يوم الخميس، عن إصدار مرئي جديد لعملياته الإرهابية جنوب غرب ليبيا، حيث تضمن الإصدار الجديد الذي مدته 30 دقيقة، مشاهد إعدام جماعية وفردية، لم يحدد وقت تنفيذها، لليبيين يعملون في جهات أمنية وحكومية في مناطق غدوة والفقهاء قرب الجفرة وسبها.

وشمل الإصدار على مشاهد اقتحام وحرق بيوت ومرافق حكومية وتهديدات من عناصر التنظيم بالقتل لمن وصفوهم بـ “المرتدين” ومؤيدي الطواغيت، على حد وصفهم.