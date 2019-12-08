لبحث سحب الاعتراف من حكومة الوفاق .. بليحق: “عقيلة” سيزور مصر واليونان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، عن زيارة لرئيس المجلس عقيلة صالح، إلى مصر، ضمن الحراك السياسي، خلال الفترة الراهنة حيال الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، برئاسة فائز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي وصفها بـ”الباطلة”، وفقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي نفسه، الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.

بليحق قال إن صالح سيلتقي غدًا الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، وسيبحث معه دعم البرلمان العربي لمجلس النواب، وأيضا تداعيات الاتفاقية بين السراج وأردوغان وأثارها على ليبيا ومصر، بالإضافة إلى المطالبة بدعم البرلمان العربي في سحب الاعتراف الدولي من من حكومة السراج؛ نظرا لما باتت تشكله من تفريط في سيادة ليبيا والتفريط في حقوق الشعب الليبي.

وأضاف أن صالح سيتجه بعد زيارة مصر إلى اليونان بناء على دعوة رسمية من رئيس مجلس النواب اليوناني، حيث سيلتقي رئيس المجلس وعدد من المسؤولين في اليونان، لبحث توحيد موقف حيال الاتفاقية “الباطلة” بين السراج وأردوغان، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية المشتركة، فضلا عن المطالبة بسحب الاعتراف الدولي من حكومة الوفاق.

وأشار أيضا، إلى لقاء مرتقب خلال الأيام المقبلة، لعقيلة صالح مع رئيس مجلس النواب المصري، لبحث العلاقات الثنائية بين المجلسين، بالإضافة إلى توحيد الموقف حيال اتفاقية السراج وأردوغان، فضلا عن طلب دعم مجلس النواب والحكومة المصرية في سحب الاعتراف الدولي من حكومة السراج.