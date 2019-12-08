سلامة: الاتفاق على ست نقاط للبحث فيها خلال مؤتمر برلين حول ليبيا أهمها هي وقف إطلاق النار وتطبيق حظر التسليح والعودة إلى الحوار

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أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، على وضع ست نقاط والاتفاق عليها للبحث خلال مؤتمر برلين حول ليبيا، على حد تعبيره.

وقال سلامة لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “هناك ست نقاط وضعت، اتفق عليها الموجودون وهي: النقطة الأولى هي مسألة وقف إطلاق النار، والثانية هي مسألة تطبيق حظر التسلح وتدفق الأسلحة غير المشروعة إلى ليبيا، والثالثة هي العودة إلى التفاوض الليبي- الليبي حول الحل السياسي، وأمل أن أبدأ فيه بجنيف فورا بعد اجتماع برلين”.

وأضاف سلامة على هامش مؤتمر حوارات المتوسط الذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما: أن “النقطة الرابعة تتعلق بحزمة من الإجراءات الاقتصادية والمالية الضرورية، والخامسة هي الترتيبات الأمنية لطرابلس وضواحيها، وألأخيرة تتعلق بالقانون الدولي الإنساني وضرورة محاكمة مجرمي الحرب”، وفق قوله.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أكد في السابق أن المؤتمر الذي يتم الإعداد له في برلين سيكون مناسبة فريدة لجمع كل من لهم تأثير فيما يتعلق بالنزاع في ليبيا.

وأوضح غوتيريش، أن مؤتمر برلين يهدف إلى وقف إطلاق النار والتمهيد لعملية سياسية قادرة على إحلال السلام في ليبيا، باعتباره مدخلا لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل وفي تحسين إدارة حركة الناس في المنطقة، على حد قوله.

يشار إلى أن برلين تسعى إلى احتضان مؤتمر دولي خلال الفترة المقبلة حول ليبيا بمشاركة معظم الأطراف الدولية الفعالة؛ وذلك لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.