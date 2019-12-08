رغم ترقيته في عهده إلى رتبة نقيب .. باشاغا يتنصل من ”الفار” ويتهمه بانتهاك حقوق الإنسان بعد تداول صور وفيديوهات التنكيل بالطيار الأسير.. باشاغا يصدر تعميمًا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عبّر وزير داخلية الوفاق بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا فتحي باشاغا اليوم الأحد عن رفضه للانتهاكات التي طالت اللواء طيار “عامر الجقم” من قبل مجموعات مسلحة اعتقلته في مدينة الزاوية رغم تبعيتها لوزارته .

باشاغا اتهام قادة المجموعات مسلحة التابعة لوزارته بتهم خطيرة تمس الأمن القومي لم يأتي باشاغا على ذكرها في بيانه رغم الجدل المستعر حولها منذ ظهور المتورطين فيها يوم أمس .

وخاطب باشاغا – في بيان صدر عنه اليوم الأحد – مدير أمن الزاوية باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة بفتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها ” الجقم” الطيار بقوات الجيش الوطني التابع للمشير حفتر ، والذي وقع أسيرا في الزاوية، بعدما سقطت طائرته بالأمس لديها، خلال تنفيذه مهام عسكرية.

وفي رسالته أظهر وزير الداخلية نوع من التبرؤ من تبعية تلك المليشيات له، وقال أنها ارتكبت انتهاكات ووظفت شعار واسم الداخلية – حسب وصفه – فيها بما يشير إلى أنها غير تابعة له رغم تحول “الفار” من رتبة ملازم أول في 2017 إلى نقيب في 2019، كما تشير كلمة توظيف في سياقها إلى معنى آخر هو التوريط .

وفي نفس الوقت الذي يخاطبه فيه باشاغا ، يُتهم مدير أمن الزاوية بأنه أحد المتواطئين أصلًا مع هذه المجموعة فهو الذي كان قد ساعد ” الفار ” في عدم تسليم نفسه للنائب العام سنة 2018 ودافع عنه من التهم المنسوبة له مايضع امكانية تنفيذ قرار باشاآغا هذا في خانة التشكيك .

باشاغا انتقد، في خطابه ما أسماه “استغلال وتوظيف وزارة الداخلية” في تلك الأفعال المنافية لحقوق الإنسان وطريقة معاملة المحتجزين، كما طالب مدير أمن الزاوية بالنظر في إعادة تشكيل قوة الإسناد وترشيح ضباط أكفاء لتولي مهام رئاسة الفرقة بالتنسيق معهم.

وجاء تعميم باشاغا، بعد تداول صور وفيديوهات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي توضح سوء المعاملة والتنكيل الذي تعرض له الطيار عامر الجقم .

وفي ذات الشأن، أصدر وزير الداخلية بحكومة الوفاق، تعميما إلى رئيس هيئة السلامة المدنية، ورؤساء الأجهزة والمصالح الأمنية، ومدراء الإدارات العامة والإدارات والمكاتب، ومدراء الأمن بالمديريات، ومدراء الكليات التابعة للوزارة، ومدير مركز التوثيق والمعلومات، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية، والأمين العام لاتحاد الشرطة الرياضي، ورئيس قوة العمليات الخاصة، بشأن ضرورة احترام آدمية وكرامة حقوق من يتم القبض عليهم أو أسرهم في مناطق الاشتباك.

باشاغا ثمن ، في تعميمه، ما أسماه “تضحيات الأبطال” من جميع الأجهزة الأمنية والشرطية من منتسبي الوزارة والقوات المساندة لها، وتصديهم الباسل والشجاع لقوات حفتر والقوات التابعة له، التي اعتبرها منقلبة على الشرعية وتقود حربا على العاصمة طرابلس، حسب وصفه.

وأكد على جميع منتسبيه والقوات المساندة بضرورة احترام آدمية وكرامة وحقوق من يتم القبض عليه أو أسره من هؤلاء المتهمين وتقديم المساعدة الطبية عند احتياجها وفتح محضر جمع استدلالات لهم وتقديمهم للعدالة، وفق ما ينص عليه قانون العقوبات والإجراءات الليبي، مختتما بـ”نحن دولة ولا نتصرف إلا وفق ما تقره الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية”.

وظهر قائد الطائرة “ميغ 23″، اللواء طيار عامر الجقم العرفي، على مواقع التواصل الاجتماعي في قبضة “إرهابيين من مدينة الزاوية”، ضمنهم الإرهابي طارق رمضان سويسي، المعروف باسم “القبايلي”.

الإرهابي طارق رمضان سويسي، من مواليد أبريل 1989م، ومن سكان طريق الزهراء الواقع بين جزيرة العريوي ومنطقة أبو صرة في مدينة الزاوية.

يعد القبايلي، أحد القيادات المليشياوية، والمقرب من القيادي المليشياوي، محمد سالم بحرون، الشهير بـ”الفار” والتابع لمليشيا “قوة الإسناد الأولي” في مدينة الزاوية، والتابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وبحسب مراقبون ومتابعون، فإن القبايلي لديه سجل من العمليات الإجرامية من خطف وقتل وأخرى غير مشروعة من تهريب واتجار بالبشر عن طريق الهجرة غير الشرعية.

الإرهابي المقرب من “الفار”، مهرب وقود ولديه محطة وقود خاصة به في طريق الزهرة، بالقرب من جزيرة العريوي في مدينة الزاوية، ومن المشاركين في عملية “فجر ليبيا” خلال العام 2014م، وكان ضمن ما عُرف بـ”غرفه ثوار ليبيا” التي تأسست في أواخر العام 2013م.

التحق القبايلي، بصفوف قوات الوفاق منذ أبريل 2019م ويشارك في معركة طرابلس ضمن العصابات الإجرامية بمحاور جنوب طرابلس.

ويُعرف القبايلي، بأنه أحد أفراد العصابة التي خانت الكتيبة 107 ببوابه الـ27 في أبريل الماضي، وأنه حينها كان يرافق القيادي طارق الهنقاري، أثناء قراءة “بيان ليله الخيانة” في بوابه الـ27 بالطريق الساحلي الممتد بين طرابلس والزاوية غربًا.

وفي الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات التابعة للمجموعات أالإرهابية ظهر القبايلي، بجانب الكابتن طيار، اللواء عامر الجقم العرفي، الذي أُسقطت طائرتة أثناء تنفيذه مهام قتالية.

وكانت قيادة قوات الجيش الوطني، أعلنت مساء أمس السبت، فقدان الاتصال بإحدى طائراتها المقاتلة من طراز ميغ 23، بعد تنفيذها لمهام قتالية، موضحة أنه بعد وقتٍ وجيز ظهر قائد الطائرة، اللواء طيار عامر الجقم العرفي، في قبضة “إرهابيين من مدينة الزاوية”.

وفي سياق ليس ببعيد، أكد مصدر أمني بمدينة الزاوية أن مساعد الطيار عامر الجقم لم يصب في الحادثة التي أدت إلى سقوط المقاتلة ميج 23 عصر السبت، في مدينة الزاوية أثناء عودتها من تنفيذ مهام قتالية فوق طرابلس.

وأفاد المصدر بأن الطيار الثاني للمقاتلة استطاع أيضا الخروج بواسطة المظلة ونزل في أحدى المزارع بضواحي الزاوية واستطاع بعض الأهالي الوصول إليه وقاموا بإخفائه عن المسلحين الذين بحثوا عنه.

ووفق المصدر فإن مجموعة من شباب الضاحية التي نزل بها الطيار الثاني وهو عميد يونس الدينالي استطاعوا الخروج به بعد ساعات وأوصلوه لأحدى تمركزات الجيش القريبة .