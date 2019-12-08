خلال جلسة من حوار المتوسط بروما .. سلامة : ركزنا على احتواء النفوذ والتأثير الأجنبي في ليبيا سلامة : لا يمكن التوصل لوقف إطلاق نار ليبي دون جمع كل الأطراف

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إنه يسعى لجمع الأطراف في ليبيا في حوار للتوصل لحل، مؤكدًا أن جهود بعثته ركزت على احتواء النفوذ والتأثير الأجنبي في ليبيا.

سلامة أضاف ، خلال جلسة من حوار المتوسط في روما، اليوم السبت، أنه لا يمكن التوصل لوقف إطلاق نار ليبي دون جمع كل الأطراف، موضحًا أن عدم تصرف مجلس الأمن فاقم الأزمة في ليبيا، مضيفا أن مؤتمر برلين محاولة لوقف الحرب هناك.

وكان سلامة، أكد وضع ستة سلال اتفق عليها المجتمعون للبحث خلال مؤتمر برلين حول ليبيا؛ الأولى مسألة وقف إطلاق النار، والثانية تطبيق حظر التسلح وتدفق الأسلحة غير المشروعة إلى ليبيا.

وقال سلامة في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية، على هامش مؤتمر حوارات المتوسط الذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما، إن السلة الثالثة تتضمن العودة إلى التفاوض الليبي- الليبي حول الحل السياسي، آملا أن يبدأ فيه بجنيف، فورا بعد اجتماع برلين.

وأضاف أن السلة الرابعة تتعلق بحزمة من الإجراءات الاقتصادية والمالية الضرورية، والخامسة تشمل الترتيبات الأمنية لطرابلس وضواحيها، أما السلسة الأخيرة تتعلق بالقانون الدولي الإنساني وضرورة محاكمة مجرمي الحرب.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا، سيعقد في برلين حول ليبيا، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية، وسيكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات، ولن يشهد مشاركة الليبيين.