خالد مجدي تحت رادار مولدية الجزائر

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت تقارير صحفية أن إدارة نادي مولودية الجزائر، بقيادة المدير الرياضي، فؤاد صخري، دخلت في مفاوضات جادة مع “خالد مجدي”، مهاجم النصر لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات مع اللاعب بلغت أشواطا متقدمة، ويُنتظر التوقيع خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن مهاجم النصر أبدى رغبة كبيرة، في خوض تجربة احترافية برفقة النادي الجزائري .

وجاءت رغبة مولودية الجزائر في انتداب مجدي، بطلب من المدرب الفرنسي، برنارد كازوني .

ويعتبر خالد مجدي صاحب الـ23 عاما، من اللاعبين الليبيين الذين قدموا مستوى مميزًا خلال العامين الماضيين، مع النصر والمنتخب الليبي ما جعله مطلبا للعديد من الأندية العربية .