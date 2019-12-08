تعرف على الشخص الثاني الذي ظهر مع صور الإساءة للطيار في سلاح الجو “عامر الجقم”

تعرف على الشخص الثاني الذي ظهر مع صور الإساءة للطيار في سلاح الجو “عامر الجقم” لديه سجل من العمليات الإجرامية من خطف وقتل والمتاجرة وتهريب المهاجرين غير الشرعيين

أخبار ليبيا24

اجتمع حول الطيار في سلاح الجو الليبي اللواء طيار عامر الجقم بعد إسقاط طائرته وأسره مجموعة من عناصر المليشيات من مدينة الزاوية تم التعرف على عدد منهم أحدهم يدعى محمد سالم بحرون وهو من تجار البشر ومطلوب للنائب العام لتورطه في عديد الجرائم.

وكشف مصدر مطلع أن الشخص الثاني ممن ظهروا في صور الإساءة للطيار في سلاح الجو الليبي اللواء طيار عامر الجقم هو المدعو طارق رمضان سويسي القبايلي.

وأوضح المصدر أن القبايلي من مواليد 09 أبريل 1989 ومن سكان طريق الزهراء الواقع بين جزيرة العريوي ومنطقة أبو صرة في مدينة الزاوية .

وأشار إلى أنه مدني “صعلوك” وأحد القيادات المليشياوية والمقرب جدا من القيادي المليشياوي محمد سالم بحرون الشهير “الفار” والتابع لمليشيا “قوة الإسناد الأولى” في مدينة الزاوية.

وأفاد المصدر أن القبايلي لديه سجل من العمليات الإجرامية من خطف وقتل والمتاجرة وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، إضافة إلى كونه مهرب وقود ولديه محطة وقود خاصة به في طريق الزهرة بالقرب من جزيرة العريوي في مدينة الزاوية.

وأضاف المصدر أنه شارك في العملية الانقلابية وما تعرف “فجر ليبيا” خلال العام 2014 ومن ضمن غرفه ثوار ليبيا والتي تأسست في أواخر العام 2013، والتحق بصفوف قوات الوفاق منذ أبريل 2019 وخاض مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محاور جنوب طرابلس منذ التحاقه.

وذكر المصدر أنه كان أحد أفراد العصابة والتي خانت الكتيبة 107 في بوابة الـ27 في أبريل الماضي وكان حينها يرافق القيادي المليشياوي طارق الهنقاري أثناء قراءة “بيان” ليلة الخيانه في بوابه الـ27 بالطريق الساحلي الممتد بين طرابلس والزاوية غربا.