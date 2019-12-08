تحريات شرطة المدينة في الكفرة تداهم وكر لصناعة الخمور

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داهم أعضاء وحدة التحريات بمركز شرطة المدينة في الكفرة مساء الجمعة وكر يستعمل في تصنيع الخمور وبيعها.

وأكد المتحدث باسم مديرية أمن الكفرة ملازم أول محمد خليل أن معلومات وردت لوحدة التحريات بمركز شرطة المدينة وتم التنسيق مع النيابة العامة وتم مداهمة المكان.

وأضاف خليل أنه تم خلال المداهمة ضبط المعدات التي تستعمل في تصنيع هذه السموم والآفات، وكمية من الخمور تقدر سعتهُ بأكثر من 150 لتر.

وأوضح المتحدث أنه تم ضبط 2 أجانب يحملون الجنسية السودانية حاولوا الهرب بعد دخول رجال الأمن للمكان ولكن تم ضبطهم واعترفوا أثناء التحقيق معهم بأنهم يقومون بشرب الخمور.

وأفاد خليل أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستكمال التحقيق معهم بمركز شرطة المدينة وإحالتهم للنيابة العامة من حيث الاختصاص.