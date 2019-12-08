النصر يخسر أمام حوريا الغيني بثلاثية نظيفة ضمن الكونفدرالية ممثل ليبيا سيحل ضيفا على بيدفست فيتس الجنوب إفريقي في 29 ديسمبر الجاري

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

خسر فريق النصر اليوم الأحد، أمام مضيفه حوريا كوناكري الغيني بثلاثة أهداف دون مقابل، لحساب الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية).

وأقيمت المباراة على أرضية إستاد 28 سبتمبر بالعاصمة كوناكري، ولم يقدم النصر الأداء المنتظر منه من قبل عشاقه، متأثرا بغياب نجمه خالد مجدي المعاقب بسبب حصوله على الإنذار الثالث، واللاعب مهند بوعجيلة الذي تعرض للإصابة في المباراة السابقة أمام دجوليبا المالي.

وقد تعادل النصر في لقائه الأول أمام ضيفه دجوليبا المالي، بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت في الأول م الشهر الجاري بملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن افتتاح منافسات دور المجموعات للكونفدرالية.

وبهذه الخسارة احتل ممثل ليبيا في البطولة المركز الرابع في المجموعة الثانية التي يتصدرها حوريا كوناكري بأربعة نقاط بفارق الأهداف عن دجوليبا صاحب المركز الثاني، بينما يأتي فريق بيدفست فيتس من جنوب أفريقيا ثالثا بنقطة واحدة أيضا.

وسيتوجه فريق النصر في 29 ديسمبر الجاري إلى مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، لملاقاة فريق بيدفست فيتس لحساب الجولة الثالثة.