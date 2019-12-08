الجيش يتقدّم وقوّات الوفاق تتقهقر في طرابلس

الجيش يتمركز عند مدخلي الهضبة بصلاح الدين وأبوسليم

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أخبار ليبيا24

حققت قوات الجيش الوطني اليوم الأحد تقدّمات جديدة في عدة محاور بالعاصمة طرابلس بعد شن ضربات موجعة لقوات الوفاق.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة أن وحدات الجيش تتقدم بخطوات ثابتة في جميع محاور العاصمة وتسيطر على مواقع وتمركزات جديدة، مشيرة إلى أنها تمركزت في مدخلي الهضبة بصلاح الدين وأبوسليم.

وأعلنت الشعبة، أن الجيش سيطر على السـاعدية وكوبري الزهراء وعين زارة جنوبي طرابلس.

من جانبه، أعلن آمر محور عين زارة، اللواء فوزي المنصوري، صد قوات الجيش هجومًا لقوات الوفاق في عين زارة وتمكنت من دحرها وإجبارها على الانسحاب لمناطق الانطلاق وخطوط دفاعاتها السابقة.

وأوضح المنصوري، في تصريحات صحفية، أن الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي تحافظ على مواقعها وتمركزاتها في محيط عين زارة بضواحي طرابلس.

بدوره ذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن قوات الوفاق تقهقرت خلف سواترها في محيط جامعة ناصر.

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