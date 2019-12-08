الثني يبحث مع بوشناف ترتيبات العمل بمديريات أمن المنطقة الغربية

الاجتماع تناول خطة التدريب الموضوعة من وزارة الداخلية ومراحل تنفيذها

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أخبار ليبيا 24

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الأحد، وزير الداخلية إبراهيم بوشناف آخر الترتيبات التي وضعتها الوزارة لعمل مديريات الأمن بالمنطقة الغربية وأوضاعها الراهنة.

وناقش الثني خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، مع بوشناف سير عمل وزارة الداخلية، وفق ما نشر مكتب الإعلام والتواصل بالحكومة المؤقتة.

وتناول الطرفان، خطة التدريب الموضوعة من قبل وزارة الداخلية وسبل مراحل تنفيذها، وناقشا سير الدورة التدريبية المنعقدة بالمعهد العالي للضباط، ودورة ضباط التحقيق التي تهدف للارتقاء بأعمال الاستدلال في المراكز وكافة الأقسام الأمنية.

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