مرور شحات يطلق حملة لاستهداف المركبات دون لوحات معدنية

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

أطلق قسم المرور بمديرية أمن شحات ، حملة تستهدف كافة المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية، وذات الزجاج المعتم.

وأهاب قسم المرور بجميع المواطنين، إلى ضرورة إزالة معتم الزجاج، ووضع اللوحات المعدنية، واستكمال إجراءات تسجيل مركباتهم في أسرع وقت ممكن.

وحذر القسم بحسب مكتب الإعلام، المخالفين بتعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكدًا أن هذا إنذار أخير لأصحاب المركبات التي لاتحمل لوحات معدنية.

وأفاد رئيس قسم مرور شحات ، رائد صلاح الدين محمد صالح، أن هذه الحملة بالتعاون مع قسم شرطة النجدة ، وذلك بناء على تعليمات مدير أمن شحات وهي لإنذار المواطنين لتسجيل مركباتهم.

وأضاف صالح أن الحملات القادمة، سيتم فيها حجز أي مركبة تتجول بدون لوحات معدنية.