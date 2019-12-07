ليبيا تقع أمام منتخبات قويّة في كأس أفريقيا داخل الصّالات

ستحتضن المغرب نهائيات أمم أفريقيا لكرة الصالات للكبار

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أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أوقعت قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، داخل الصالات 2020 المنتخب الليبي في المجموعة الأولى إلى جانب المغرب وغينيا الإستوائية وجنوب أفريقيا .

وكانت القرعة قد أجريت مساء اليوم السبت بمدينة العيون المغربية، هذا وضمت المجموعة الثانية منتخبات مصر وغينيا وأنجولا وموزمبيق .

وستحتضن المغرب نهائيات أمم أفريقيا لكرة الصالات للكبار فى يناير 2020 وتعتبر البطولة مؤهلة لنهائيات كأس العالم.

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