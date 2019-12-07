خارجيّة الوفاق تطالب روسيا بلعب دور أكبر في التّسويّة اللّيبية الصّديق : لا يوجد استعداد من المجتمع الدّولي للتّدخل ووقف الحرب بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

طالب نائب رئيس قسم تخطيط السياسات في وزارة الخارجية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا “حسن الصديق”، روسيا بلعب دور أكبر في التسوية الليبية، لاسيما أنها إحدى القوى العظمى ولها تأثير على الطرف الآخر في حل الأزمة.

وقال الصديق، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، على هامش مؤتمر “البحر المتوسط: حوار روما”، “لسنا متأكدين من الموقف الروسي وما إذا كان يمكنها أن تصبح وسيطًا في التسوية الليبية، لكن بالتأكيد نود أن يكون لروسيا دور أكبر كوسيط وكمؤثر على الطرف الآخر”.

وحول مؤتمر برلين المقرر انعقاده خلال شهر فبراير المقبل بشأن الأزمة الليبية، طالب بأن يكون للشركاء الدوليين أكثر من الليبيين، ويجب أن يمهد الطريق لليبيين للقاء بعد ذلك.

واعتبر أن مؤتمر برلين الفرصة الوحيدة في الوقت الراهن لحلحلة الأزمة الليبية، في ظل الافتقار إلى المبادرات الدولية بعد 9 أشهر من الحرب، قائلا: “لا يوجد استعداد من المجتمع الدولي للتدخل ووقف هذه الحرب، ليس لدينا خيار آخر، هذه هي المبادرة الوحيدة المطروحة حاليا، والتي يدعمها المجتمع الدولي، لذلك كل آمالنا معلقة على نجاحها”.

وبخصوص اللقاءات الأمريكية مع المشير خليفة حفتر، قال: “أعتقد أنها إشارة جيدة، إذا أدى ذلك إلى وقف العدوان على طرابلس وإعادته إلى الحوار والحل السياسي، فإننا نعتبرها إشارة جيدة”.

واختتم: “نتمنى أن تتمكن الولايات المتحدة من إقناعه بوقف العدوان، لأنه بلا فائدة، فهو لم يحقق أهدافه، والأهم من ذلك، فإنه وفر مساحة ووقت لتنظيم داعش للعودة إلى المناطق الجنوبية من ليبيا”، حسب قوله .