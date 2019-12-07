بعد دخول الاتّفاق مع حكومة الوفاق حيّز التّنفيذ.. أردوغان يؤكّد استمرار تركيا في أعمال التنقيب بالمتوسط

بعد دخول الاتّفاق مع حكومة الوفاق حيّز التّنفيذ.. أردوغان يؤكّد استمرار تركيا في أعمال التنقيب بالمتوسط أردوغان: نقوم ببناء خط بحري رائع بين تركيا وليبيا

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

أعلن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” اليوم السبت، مواصلة أعمال التنقيب في المتوسط عبر سفن التنقيب، مؤكدًا أن تركيا ستستمر في البحث.

وقال أردوغان، في تصريحات أوردتها وكالة الأناضول التركية الحكومية، “سنستخدم حقوقنا النابعة من القانون البحري الدولي والقانون الدولي في البحر المتوسط حتى النهاية”.

وأضاف،”نقوم ببناء خطّ بحريّ رائع بين تركيا وليبيا والحمد لله”.

وأكد أردوغان، أنه تم توقيع نص المذكرة بين تركيا وحكومة الوفاق، مشيرًا إلى أن البرلمان التركي صادق بشكل خاص على الاتفاق المتعلق بترسيم الحدود البحرية.

وقال، “أنا أيضًا صادقت عليها، وبذلك تم إرسالها إلى الأمم المتحدة”.

وأبرمت تركيا وحكومة الوفاق في 27 نوفمبر الماضي، اتفاقية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وقد دخلت حيز التنفيذ اليوم السبت.

ووفقا للأناضول، فقد نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية في عددها الصادر اليوم، المصادقة على مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق، بشأن حدود الصلاحية البحرية في المتوسط.

وشهد توقيع الاتفاقية، معارضة شديدة من قبل مجلس النواب الليبي والحكومة المؤقتة، كما لقيت معارضة من قبل كلا من مصر واليونان وقبرص، باعتبارها غير قانونية وتضر بمصالح دول المنطقة.

وقد وقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم في 27 نوفمبر الماضي في إسطنبول، بشأن التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية.