النّصر يحلّ ضيفا على حوريا الغيني ضمن الكونفدرالية غدا الأحد

النّصر يحلّ ضيفا على حوريا الغيني ضمن الكونفدرالية غدا الأحد الفريق سيفتقد خدمات خالد مجدي وبوعجيلة وسيستعيد خدمات بلعم والعمامي

أخبار ليبيا 24ـ خاصّ

يحل فريق النصر غدا الأحد، ضيفا على نظيره حوريا كوناكري الغيني لحساب الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية).

وستقام المباراة المرتقبة للجماهير النصراوية على أرضية إستاد 28 سبتمبر بالعاصمة كوناكري عند الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا، بإدارة طاقم تحكيم زيمبابوي يقوده الحكم الدولي بيلان ناكوب.

وأنهى فريق النصر تحضيراته الأخيرة بمعسكره التدريبي بالعاصمة المصرية القاهرة استعدادا لهذه المواجهة الهامة، وقد وصل الفريق أمس الجمعة إلى العاصمة الغينية وأجرى فور وصله حصة تدريبية بقيادة المدرب محمد الككلي استعدادا للمباراة.

وسيفتقد الفريق خدمات القائد خالد مجدي؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث، واللاعب مهند بوعجيلة الذي تعرض للإصابة في المباراة السابقة أمام دجوليبا المالي، ولكنه سيستعيد خدمات لاعب الوسط عبدالله بلعم الذى غاب عن اللقاء الماضي، والوافد الجديد من فريق الهلال المدافع معاد العمامي الذى سيشكل إضافة مهمة للفريق.

وفرض التعادل الإيجابي على مباراة النصر وضيفه دجوليبا المالي، بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم الأحد الماضي بملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن افتتاح منافسات دور المجموعات.

ويلعب النصر في المجموعة الثانية في بطولة الكونفيدرالية إلى جانب دجوليبا المالي، وبيدفست فيتس من جنوب أفريقيا وحوريا كونكاري الغيني، حيث يملك كل فريق نقطة في رصيده بعد أن خيّم التعادل على مباراتي الجولة الأولى.