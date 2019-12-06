وزير خارجية تركيا يندد بطرد اليونان للسفير الليبي تركيا: طرد السفير بسبب الاتفاق سلوك غير ناضج في الدبلوماسية وهو أمر مشين

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نددت تركيا، بقرار اليونان الذي يقضي بطرد السفير الليبي لديها ردا على اتفاق ليبيا مع تركيا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين قرب جزيرة كريت اليونانية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للصحفيين في تعليقات نقلها التلفزيون خلال زيارته إلى روما: إن “طرد السفير بسبب الاتفاق الذي وقعناه سلوك غير ناضج في الدبلوماسية”، واصفا هذا بأنه “أمر مشين”، وفق ما نقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة.

وجاء التنديد التركي عقب قرار اليونان، اليوم الجمعة، بطرد السفير الليبي لديها تعبيرا عن غضبها على الاتفاق الذي أبرمته ليبيا مع تركيا في 27 نوفمبر الماضي لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت اليونانية.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس – في إفادة صحفية – إن السفير الليبي محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة اليونان، معتبرا الاتفاق الليبي التركي “انتهاك سافر للقانون الدولي”، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن هذه الخطوة لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا، بحسب رويترز.

وأبرمت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج مع تركيا مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية واتفاقية لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري، في خطوة قالت تركيا إنها تحمي حقوقها.

وردت اليونان على الفور على هذه الاتفاقية، واصفة إياها بأنها “غير منطقية لأنها تتجاهل وجود جزيرة كريت بين ساحلي ليبيا وتركيا”، مطالبة من ليبيا تفاصيلا بشأن هذا الاتفاق.