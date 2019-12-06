مناقشة الشفافية والحوار الاقتصادي القادم بين الولايات المتحدة وليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بالمدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، الدكتور جيسكو هنتشل، في تونس، لبحث الأوضاع الاقتصادية في ليبيا.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا – في بيان لها عبر الصفحة الرسمية للسفارة على فيسبوك – أن اللقاء استهدف مناقشة الشفافية الاقتصادية والحوار الاقتصادي القادم بين الولايات المتحدة وليبيا.

وتابعت السفارة الأمريكية في بيانها، أنها تؤيد بقوة الشفافية والمساءلة، حول المؤسسات الاقتصادية في ليبيا.