غياب ثنائي النصر خالد مجدي وبوعجيلة عن موقعة كوناكري النصر يحل ضيفا على حوريا الغيني الأحد المقبل لحساب الجولة الثانية للكونفيدرالية

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أعلن نادي النصر، غياب اللاعبين خالد مجدي ومهند بوعجيلة عن مباراة فريق النصر أمام مستضيفه حوريا كوناكري الغيني الأحد القادم لحساب الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

وأوضح المركز الإعلامي للنادي، أن قائد الفريق خالد مجدي سيغيب بسبب حصوله على الإنذار الثالث، فيما سيفتقد فريق النصر لخدمات اللاعب مهند بوعجيلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة أمام دجوليبا المالي.

وفرض التعادل الإيجابي بين النصر وضيفه دجوليبا المالي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي بملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن افتتاح منافسات دور المجموعات.

ويعتبر هذا الثنائي من الأوراق الرابحة لمدرب الفريق محمد الككلي الذي سيعمل على تعويض غيابهم بالاعتماد على أسماء شابة قادرة على تقديم الإضافة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية والمنافسة بقوة لخطف أحد ورقتي التأهل للدور الثمانية.

ويلعب النصر في المجموعة الثانية في بطولة الكونفيدرالية إلى جانب دجوليبا المالي، وبيدفست فيتس من جنوب أفريقيا وحوريا كونكاري الغيني، حيث يملك كل فريق نقطة في رصيده بعد أن خيّم التعادل على مباراتي الجولة الأولى.