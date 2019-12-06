سنطور العلاقات مع أنقرة والدوحة .. باشاغا: الاتفاق التركي سيُقوي حكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، فتحي باشاغا، إن حكومة الوفاق، تركت المجال للدول الداعمة للمشير خليفة حفتر، كي تتراجع عن موقفها، موضحًا أنه لهذا السبب لم تتخذ الوفاق موقفًا معاديًا لهذه الدول.

باشاغا أضاف – في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، التابعة للتيار الإسلام السياسي – إن زيارته لقطر كانت ناجحة، موضحًا أنه سيطور علاقته معها، ومع تركيا لإنجاح ما وصفه بـ”التحالف”.

وتابع باشاغا، أن مذكرة التفاهم مع تركيا، ستقوي حكومة الوفاق، وستعزز قدراتها في صد قوات حفتر عن طرابلس، مُستدركًا: “سنطور اتفاقيتنا مع تركيا بما يعزز حقنا المشروع في الدفاع عن أنفسنا، وستكون عائد خير على ليبيا”.

وزير الداخلية أردف أن الاتفاقية الأمنية مع تركيا، كانت في إطار تطوير المجال الأمني تدريبًا وتبادلاً لأمن المعلومات ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

واختتم: “زيارتنا إلى أمريكا جاءت في ظل صمود أبطالنا في الجبهات والتأكد من وجود مرتزقة الفاغنر والجنجاويد مع حفتر”.