رويترز: اليونان تقرر طرد السفير الليبي لديها اليونان: طرد السفير الليبي تعبيرا عن غضبنا من الاتفاق المبرم بين ليبيا وتركيا

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قررت اليونان، اليوم الجمعة، طرد السفير الليبي لديها تعبيرا عن غضبها على الاتفاق الذي أبرمته ليبيا مع تركيا في 27 نوفمبر الماضي لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت اليونانية، وفق قولها.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس – في إفادة صحفية – إن السفير الليبي محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة اليونان، معتبرا الاتفاق الليبي التركي “انتهاك سافر للقانون الدولي”.

وأضاف دندياس، أن هذه الخطوة لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا، بحسب ما نقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة.

ونقلت رويترز عن مسؤول آخر في وزارة الخارجية اليونانية قوله: أن ليبيا “خدعت اليونان”، على حد تعبيره.

في حين، أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس للبرلمان، أن الوثيقة التي وقعت بين ليبيا وتركيا “باطلة قانونيا”، مضيفا أنها “مجرد قطعة ورق لا يعترف بها أحد”، بحسب رويترز.

وأوضح ميتسوتاكيس، “أن الوثيقة ليست باطلة من الناحية الجغرافية والتاريخية فحسب، حيث تلغي الجزر اليونانية من على الخريطة، لكنها أيضا دفعت تركيا إلى عزلة دبلوماسية غير مسبوقة”، وفق قوله.

وكشف ميتسوتاكيس، عن زيارة لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى أثينا في الأيام المقبلة لإجراء مناقشات.

من جهة أخرى، قالت السفارة الليبية في أثينا إنها ليس لديها تعليق على الأمر.

ونددت تركيا بقرار اليونان، وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للصحفيين في تعليقات نقلها التلفزيون خلال زيارته إلى روما: إن “طرد السفير بسبب الاتفاق الذي وقعناه سلوك غير ناضج في الدبلوماسية، وأن هذا الأمر شائن”.

وأبرمت تركيا وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية واتفاقية لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري، في خطوة قالت تركيا إنها تحمي حقوقها.

وردت اليونان على الفور على هذه الاتفاقية، واصفة إياها بأنها “غير منطقية لأنها تتجاهل وجود جزيرة كريت بين ساحلي ليبيا وتركيا”، مطالبة من ليبيا تفاصيلا بشأن هذا الاتفاق.