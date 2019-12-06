بعد دعوة “صالح” لزيارتها .. امغيب: أثينا قد تقبل بتمثيل دبلوماسي للحكومة المؤقتة امغيب : طرد اليونان لسفير الوفاق خطوة صحيحة ستتبعها خطوات أكثر قوة

أثينا قد تقبل بتمثيل دبلوماسي للحكومة المؤقتة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إن سلطات اليونان قد تقبل بتمثيل دبلوماسي تابع لمجلس النواب، بعد طرد سفير حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، اليوم الجمعة.

امغيب أضاف في تصريحات صحفية، أن الحكومة اليونانية ربما ستقبل بتمثيل دبلوماسي للحكومة المؤقتة، لاسيما بعد دعوتها لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لزيارة اليونان.

وواصل أن خطوة طرد اليونان، لسفير حكومة الوفاق، تعُد خطوة صحيحة؛ بسبب عجز السفير عن كشف تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، والرئيس التركي رجب أردوغان.

وفي ختام تصريحاته، أكد امغيب، أن خطوة اليونان ستتبعها خطوات أخرى من دول متوسطية وغير متوسطية، متوقعًا أن تكون هناك خطوات أكثر فاعلية وقوة قريبًا من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أعلن اليوم الجمعة، طرد أثينا سفير حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، محمد يونس المنفي، بسبب عدم تقديمه توضيحات حول مذكرة التفاهم بشأن تحديد المناطق البحرية بين طرابلس وأنقرة، مُبينًا أنه منح السفير الليبي مهلة 72 ساعة لمغادرة اليونان.

وشدد ديندياس على أن مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق، بمثابة خرق صارخ للقانون الدولي، موضحًا أن طرد السفير الليبي لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وصادق البرلمان التركي، على مذكرة التفاهم الليبية – التركية حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية، التي وقعت بين البلدين في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي.