باشاغا لأعضاء الجالية الليبية بقطر : طرابلس آمنة والحياة تسير بشكل طبيعي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عقد وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، فتحي باشاغا، بالجالية الليبية المقيمة في قطر، وذلك لتبادل وجهات النظر حول أحوال وظروف تواجد هذه الجالية بهذه الدولة.

وعبر أعضاء الجالية خلال لقائهم وزير الداخلية بالوفاق أمس الخميس عن سعادتهم بهذا اللقاء الذي قالوا إنه “يجسد الانتماء الوطني لبلادهم”.

وأعرب أعضاء الجالية – بحسب ماذكرت داخلية الوفاق في بيانٍ لمكتبها الإعلامي – عن رضاهم وارتياحهم بدولة قطر ولما لمسوه من معاملة طيبة من قبل الأخوة القطريين”.

وطمأن الوزير فتحي باشاغا أبناء الجالية بشأن الأحوال في ليبيا قائلاً: “الأمور والأحوال مستقرة وأن طرابلس آمنة والحياة تسير بشكل طبيعي، رغم ما يتردد من أخبار من خلال بعض الابواق المأجورة”.

يشار إلى أن القائد العام المشير خليفة حفتر أطلاق في الرابع من أبريل الماضي عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة .