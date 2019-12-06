الهلال يحتضن اجتماع تحضيري لبطولة “مخلوف” للقوة البدنية

الوقوف على آخر التحضيرات قبل انطلاق البطولة

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أخبار ليبيا 24 – خاص

عقدت اللجنة العليا لبطولة المرحوم “محمد مخلوف” الدولية للقوة البدنية اجتماعها الأول في مقر نادي الهلال الراعي للبطولة أمس الخميس، وذلك للوقوف على آخر التحضيرات قبل انطلاق البطولة .

هذا واستعرضت اللجنة قائمة بأسماء اللجان العاملة والمواعيد وغيرها من ا لأمور الفنية والتنظيمية.

وشهد الاجتماع حضور رؤساء اللجان العاملة بالبطولة و رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية وأعضاء اللجنة الإعلامية والفنية .

وتعتبر هذه النسخة هي الثالثة للبطولة وتختلف النسخة الحالية عن سابقاتها بكونها ستحصي بمشاركة دوليةمن عدد من المنتخبات العربية والأفريقية .

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