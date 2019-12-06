الهلال يحتضن اجتماع تحضيري لبطولة “مخلوف” للقوة البدنية
الوقوف على آخر التحضيرات قبل انطلاق البطولة
أخبار ليبيا 24 – خاص
عقدت اللجنة العليا لبطولة المرحوم “محمد مخلوف” الدولية للقوة البدنية اجتماعها الأول في مقر نادي الهلال الراعي للبطولة أمس الخميس، وذلك للوقوف على آخر التحضيرات قبل انطلاق البطولة .
هذا واستعرضت اللجنة قائمة بأسماء اللجان العاملة والمواعيد وغيرها من ا لأمور الفنية والتنظيمية.
وشهد الاجتماع حضور رؤساء اللجان العاملة بالبطولة و رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية وأعضاء اللجنة الإعلامية والفنية .
وتعتبر هذه النسخة هي الثالثة للبطولة وتختلف النسخة الحالية عن سابقاتها بكونها ستحصي بمشاركة دوليةمن عدد من المنتخبات العربية والأفريقية .