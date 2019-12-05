وفد مجلس النّواب ينسحب من ملتقى “برلمانيون من أجل القدس” بالمغرب

أخبار ليبيا 24ـ

أعلن وفد مجلس النواب الليبي، انسحابه من المشاركة في ملتقى “برلمانيون من أجل القدس” الذي يقام في المغرب خلال هذين اليومين.

وقال عضو مجلس النواب “عادل محفوظ” إن الوفد الليبي، انسحب من المشاركة في الملتقى؛ بسبب تسجيل اعتراضهم على أجندة المنظمة المعدة للملتقى ومتاجرتها بالقضية الفلسطينية، إضافة إلى ما صدر عن الوفد الجزائري من إساءة تجاه ليبيا، بحسب ما نشر مجلس النواب على موقعه الرسمي اليوم الخميس.

وأوضح محفوظ، أن انسحابه رفقة عضو المجلس “محمد اجديد” الممثلين عن مجلس النواب الليبي، جاء نظرا لإعداد برنامج الملتقى الذي أقيم في المغرب قد جرى داخل تركيا من قبل جماعة الإخوان المسلمين ووفقاً لأجنداتهم، على حد قوله.

وقد تأسس ملتقى “برلمانيون لأجل القدس” في 15 أكتوبر 2015 في إسطنبول، وقد انبثق الملتقى عن المؤتمر التأسيسي الذي عقد بمشاركة 150 برلمانيا وبرلمانية يمثلون 30 بلدا عربيا وإسلاميا.