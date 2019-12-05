مفوضية الانتخابات تطلق برنامجا تدريبا حول المشاركة الانتخابية لذوي الإعاقة

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أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس الأربعاء بتونس العاصمة، برنامجاً تدريبياً حول المشاركة الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت عنوان: “التدقيق على محطات الاقتراع والتصميم المعماري سهل الوصول”.

وانطلق هذا البرنامج بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، وسيستمر لثلاثة أيام على أن يختتم غدا الجمعة، وفق ما نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وحضر البرنامج عضوا مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، وأبو بكر مردة، ورئيسة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية ماجدة الكاتب، وعدد من موظفي المفوضية، وممثلين عن وزارة التعليم ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وافتتح الشعاب الجلسة الأولى، مشيراً إلى أهمية هذه المناسبة للتأكيد على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، موضحا أهم التدابير التي اتخذتها المفوضية في سبيل تعزيز مشاركتهم، ومن أهمها استحداث وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية.

وأوضحت المفوضية، أن برنامج التدريب يتضمن جملة من المحاور من بينها: أهم الأطر القانونية لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، واستعراض المفاهيم والنماذج المتعلقة بمحطة الاقتراع التي تسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت المفوضية، إلى أنه سيجري خلال البرنامج عرض نموذج لمحطة اقتراع يراعى فيها التصميم المعماري المناسب الذي يفي بشروط الوصول والمشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.

ونظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هذا البرنامج الخاص بالمشاركة الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة، تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يحتفل العالم به في الثالث من شهر ديسمبر من كل عام.