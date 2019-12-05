لمناقشة الأوضاع في ليبيا وسوريا . . ماكرون يعلن عقد قمة رباعية لزعماء أوروبا في بداية 2020 من أجل الحيلولة دون ظهور تنظيم “داعش” الإرهابي مجددًا

أخبار ليبيا 24 – دولي

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقد قمة رباعية جديدة حول سوريا وليبيا، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، بين زعماء تركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

ماكرون أوضح ، في مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو بالعاصمة البريطانية لندن، أنه يكن كل الاحترام لجهود تركيا في مكافحة الإرهاب.

ودعا إلى تكثيف الحوار بين حلفاء الناتو، من أجل الحيلولة دون ظهور تنظيم “داعش” الإرهابي في شمال شرقي سوريا مجددًا، مشيرًا إلى وجود عدد من القضايا المختلف عليها بين تركيا وفرنسا، مشددًا في هذا السياق على ضرورة استمرار الحوار بين البلدين

وفيما يخص علاقات بلاده مع روسيا، ذكر ماكرون أنه زود زعماء الناتو بطبيعة العلاقة القائمة بين موسكو وباريس، وتابع: “نولي أهمية لحماية أوروبا وتحقيق استقرارها، وهذا الأمر لن يتم إلا عبر علاقات جيدة مع روسيا، وموسكو لم تعد عدوا للناتو”.

وشهدت الفترة الماضية خلافات بين تركيا وحلفائها الغربيين حول خلفية الهجوم على شمال سوريا ارتقت إلى مستوى حرب كلامية، على الأقل بين الرئيس أردوغان ونظيره الفرنسي ماكرون الذي وصفه بـ”الميت دماغيا”، مستعيرا عبارة ماكرون لوصف الناتو.