رصد تحرك ناقلة وطائرة فرنسية عسكرية نحو غرب ليبيا باريس تدعم المشير خليفة حفتر في السر والسراج في العلن،

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف موقع “ميليتاري رادار” العسكري الإيطالي، مهمة فرنسية جديدة في ليبيا، موضحًا أن طائرة تابعة لسلاح الجو الفرنسي من طراز بوينج C-135FR تتبع ناقلة فرنسية من نوع “Stratotanker” (471). في رحلة إلى ليبيا.

الموقع المتخصص في متابعة حركة الملاحة الجوية العسكرية وأعمال التجسس والاستطلاع، في تقرير اليوم الخميس،، أضاف أنه حسب التوقيت المحلي لليبيا “12:00” السفينة Stratotanker ليست وحدها، مفترضاً وجود طائرات فرنسية أخرى لأن الطائرة تقوم بمهمة التزود بالوقود الجوي قبالة غرب ليبيا.

وعن السياسة الفرنسية تجاه الأزمة الليبية، ترى “DW” عربي، أن باريس تدعم المشير خليفة حفتر في السر والسراج في العلن، وإضافة لهذا التناقض، يطرح ضبط عناصر مسلحة فرنسية كانت تحاول التسلل من ليبيا إلى تونس تساؤلات عن طبيعة الدور الفرنسي والأهداف الحقيقية لفرنسا في ليبيا.

وأضافت “DW” عربي في تقرير لها بعنوان ”السياسة الفرنسية في ليبيا.. دور متناقض في مشهد معقد أصلاً نشر على موقعها في أبريل الماضي، وقالت إن ماكرون يبدو تارة مع الجهود الأممية من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة، وتارة يؤكد دعمه لحكومة طرابلس ويستقبل السراج ويبحث معه عن حل الأزمة، لكن فرنسا في الوقت نفسه من أبرز الدول الداعمة للمشير خليفة حفتر.

وتابع التقرير: “فرنسا ضد التصعيد لكنها تدعمه بطريقة ما، وهي تساند في نفس الوقت من يحاول تخفيف التصعيد! الشيء الواضح الوحيد هو أن فرنسا مهتمة جداً بليبيا ولن تقبل بأن لا يكون لها مستقبل في البلد الغني بالنفط”.

وكان موقع الرادار الإيطالي، أعلن عن عدد كبير جدًا من الانتهاكات للأجواء الليبية وعمليات الاستطلاع والمراقبة، آخرها رصد طائرة من طراز بوينج، تابعة لسلاح الجو التركي تقوم بمهمة استطلاع ومراقبة قبالة السواحل الليبية، فضلا عن طائرات حلف الناتو، وطائرات الاستطلاع الفرنسية، وغيرها.