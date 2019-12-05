خلال لقائه بسفير الاتحاد الأوروبي والسفير الألماني .. السراج: لابد من مشاركة كافة الدول المعنية بمؤتمر برلين

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، صباح اليوم الخميس، كل من سفير الاتحاد الأوروبي، آلن بوجيا، والسفير الألماني، أوليفر اوفتشا، المعتمدين لدى ليبيا، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، لبحث مستجدات الوضعين السياسي والأمني في ليبيا.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، في بيان له، أن اللقاء كان بحضور سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، حافظ قدور، والمستشار السياسي للسراج، طاهر السني، وسفير ليبيا لدى ألمانيا، جمال برق.

السراج ثمّن ما تبذله ألمانيا والاتحاد الأوربي من جهود لمساعدة الشعب الليبي على تجاوز الأزمة الراهنة، ودور ألمانيا من أجل عقد مؤتمر دولي في برلين لايجاد حلول لهذه الأزمة.

وأكد خلال الاجتماع، على تمسك حكومة الوفاق، بالثوابت الوطنية في معالجة الأوضاع في ليبيا محليًا ودوليًا، مُطالبًا بضرورة الإلتزام بالاتفاق السياسي، والأجسام المنبثقة عنه كمرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وأوضح السراج أن أي حديث عن وقف إطلاق النار، يجب أن يرتبط بانسحاب القوات المعتدية، مؤكدًا على ضرورة مشاركة كافة الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر برلين.

وبدورهما أكد السفيران، أن لا حل عسكري للأزمة الليبية، وعلى ضرورة العودة إلى الحوار والمسار السياسي، مؤكدين رفض كل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا للهجمات التي تطال المدنيين، ولأي خرق لقرار مجلس الأمن بحظر الأسلحة.

وفي الختام أطلع السفير الألماني، السراج، على الخطوات والاتصالات التي تمت لإيجاد توافق بين الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الليبي تمهيدًا لعقد مؤتمر برلين.