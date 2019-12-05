خارجية البرلمان التركي توافق على الاتفاق المُبرم بين تركيا والوفاق تركيا تتمسك بالاتفاق مع حكومة الوفاق

أخبار ليبيا24

وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، اليوم الخميس، على مشروع قانون لمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط.

وقالت وكالة الأناضول التركية، إن اللجنة عقدت اجتماعاً برئاسة النائب عن حزب العدالة والتنمية فولكان بوزكر، حيث تمت مناقشة المشروع والموافقة عليه.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

وقبل انعقاد اجتماع لجنة الخارجية بالبرلمان التركي، أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، أن البرلمان التركي سيجري تصويتًا اليوم الخميس على تمرير الاتفاقيتين.

وقال أقطاي، “برلماننا سيصوت اليوم على الاتفاقية التاريخية بين تركيا وليبيا وبذلك سينتصر السلام في شرق المتوسط، وستفوز الأخوة التركية-الليبية”.