تدمير سيارة مسلحة قرب وزارة الداخلية في عملية نوعية بطرابلس

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة تدمير سيارة مسلحة تحمل سلاحًا متوسطًا لمجموعة مسلحة يقودها عبد الغني الككلي المعروف بـ”غنيوة” وذلك في عملية نوعية من سرية شهداء طرابلس داخل العاصمة طرابلس وبالتحديد في طريق المطار بالقرب من وزارة الداخلية.

وكان وحدات من الجيش قد استهدفت تمركزًا لمجموعة مسلحة تحت كوبري الدرن في قرجي في عملية نوعية.

ويقود الجيش الوطني، بقيادة خليفة حفتر، منذ أبريل حملة عسكرية لمحاولة انتزاع السيطرة على طرابلس من الجماعات المسلحة.