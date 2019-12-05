بوشناف يطالب أفراد الشرطة في المنطقتين الوسطى والغربية بالتخلي عن الوفاق بوشناف : التخلي عن الوفاق واجب وطني والتزام قانوني لن يقبل بعده أي عذر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف تعميمًا لكافة ضبط وضباط صف وأفراد وموظفي الوزارة في المنطقتين الوسطى والغربية، بالتخلي الفوري عن تبعة حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

بوشناف خاطب – في بيان له نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك – موظفي الوزارة في المنطقتين الوسطى والغربية بضرورة الانضمام الفوري إلى مديريات الأمن والأجهزة الأمنية في المناطق المحررة، والتخلي فورًا عن تبعية “الحكومة الموازية المسماة بحكومة الوفاق”.

بوشناف أكد أن التخلي عن “الوفاق” واجب وطني والتزام قانوني لن يقبل بعده أي عذر بعد تمام التحرير واستكمال السيطرة الأمنية على كامل التراب الليبي.

وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية تراقب كل التحركات في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة التنظيمات المسلحة وهو ما يستوجب ضرورة الانضمام الفوري من قبل الموظفين إلى مديريات الأمن والأجهزة الأمنية التي تعمل خلف قوات الجيش .

وأوضح البيان إلى أن هذه التعليمات جاءت في إطار قرار رئيس مجلس النواب القائد الاعلى للقوات المسلحة” رقم 17 لسنة 2019م بتعديل قرار رقم 16 لسنة 2019م بشان إعلان حالة النفير والتعبئة العامة ومفاده إنهاء حالة النفير في المناطق المحرر والآمنة واستمرارها في مناطق العمليات العسكرية الممتدة من سرت شرقا حتى رأس اجدير غربا امتدادا للجنوب وهو ما يعني سريان أحكام القانون رقم 2 لسنة 1991م بشأن التعبئة العامة والقانون رقم 22 لسنة 1428م بشأن الحراسة والحماية.

كما يأتي هذا التوجية وفقا لحصول الحكومة المؤقتة ووزارة داخليتها على ثقة مجلس النواب القيادة السياسية المعترف بها ولم يصدر عليها ما ينفي أو يعدل الثقة، حسب البيان.