بورقعة: نحذر تجار الهجرة وسنداهم أوكارهم بعد أن رفع الغطاء الاجتماعي عنهم
أخبار ليبيا 24 – خاص
قال آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة اليوم الخميس، داهمنا عدد من أوكار تجار الهجرة غير الشرعية ونحن نعرف أماكنهم وسوف نداهمهم قريباً.
وأضاف بورقعة :”نشكر الحكماء المتعاونين معنا ورفعهم الغطاء الاجتماعي عن هؤلاء التجار الذين يتاجرون بالمهاجرين غير الشرعيين، وأعطينا الأمان لمن يأتي إلينا ويسلم نفسه”.
وأوضح آمر المنطقة العسكرية :”سنداهم أوكار تجار البشر ونحرر المحتجزين لأن هذه الظاهرة أعطت رأي عام وسمعة سيئة عن ليبيا وعن مدينة طبرق”.
وتابع بورقعة :”هؤلاء الشراذم لا يشوهون طبرق وقبائلها العريقة ونحن لانرضى بذلك، وقادرين على القبض والسجن ولدينا عقوبات، وقبضنا على عدد من الرؤوس الكبيرة من تجار البشر وأحلناهم إلى السجون بعد التحقيق معهم”.
ويضيف قائلا :”يتساءل المواطن في طبرق عن بعض المؤسسات الخدمية في طبرق وحول تطبيق القوانين والقرارات على المسؤولين فيها ونحن نقول بأن القانون فوق الجميع ونحن لانتعامل بالمنظار القبلي بل نتعامل بالقرارات وكل مسؤول يصدر فيه قرار إعفاء سوف يعفى من منصبه وتسليم المكلف بمهام عمله ومصلحة المواطن تقع في أولوياتنا”.