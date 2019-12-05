بورقعة: نحذر تجار الهجرة وسنداهم أوكارهم بعد أن رفع الغطاء الاجتماعي عنهم

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة اليوم الخميس، داهمنا عدد من أوكار تجار الهجرة غير الشرعية ونحن نعرف أماكنهم وسوف نداهمهم قريباً.

وأضاف بورقعة :”نشكر الحكماء المتعاونين معنا ورفعهم الغطاء الاجتماعي عن هؤلاء التجار الذين يتاجرون بالمهاجرين غير الشرعيين، وأعطينا الأمان لمن يأتي إلينا ويسلم نفسه”.