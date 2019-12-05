بعد تقدم الجيش نحو السدادة.. قوة حماية سرت: قواتنا جاهزة لصد أي عدوان

بعد تقدم الجيش نحو السدادة.. قوة حماية سرت: قواتنا جاهزة لصد أي عدوان دوريات ثابتة ومتحركة لقوة حماية سرت

أخبار ليبيا24

أعلنت قوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة الوفاق عن جاهزيتها لصد ما اعتبرته عدوانًا من قبل الجيش الوطني، وذلك بعد التحركات الأخيرة للجيش في منطقة السدادة جنوبي مصراتة.

وقالت قوة حماية وتأمين سرت، إن الدوريات الثابتة والمتحركة لقوتها مستمرة بشرق وجنوب المدينة للحفاظ على أمن وأمان المواطن وتنفيذا للمهام الموكلة للقوة من محافظة على الممتلكات العامة والخاصة وفرض الأمن والاستقرار.

وأضافت، أن الأوضاع الأمنية ممتازة وأنها على أهبة الاستعداد لأي طارئ، وجاهزة لصد أي (عدوان) يعرض حياة المدنيين للخطر، على حد قولها.

وجاء هذا الإعلان في بعدما أعلنت الكتيبة 166 مشاة، التابعة للجيش الوطني، يوم الأربعاء، سيطرتها على منطقة السدادة جنوبي مدينة مصراتة، والتي كانت تتحصن بها مجموعات إرهابية وعصابات إجرامية.

وأظهر مقطع مسجل نشرته الكتيبة 166 مشاة على “فيسبوك” سيطرة وحدات عسكرية للكتيبة على قلعة السدادة.

وفي مؤتمر صحفي قال الناطق باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، مساء الأربعاء، إن دوريات استطلاع من الجيش تقدمت إلى منطقة السدادة القريبة من مصراتة، لورود معلومات بوجود عناصر إرهابية.

وأضاف، أن الجيش الوطني يجري عمليات استطلاع متقدمة لرصد أي تهديد أمني.