باسم مؤسس اللعبة في ليبيا..بطولة “محمد مخلوف” الدولية للقوة البدنية

أخبار ليبيا24- خاص

ينظم الاتحاد العام للقوة البدنية بطولة دولية باسم مؤسس اللعبة في ليبيا الراحل “محمد مخلوف” من يوم 11 ديسمبر 2019م الي يوم 15 ديسمبر 2019م.

وتشارك في البطولة الدولية عدة دول عربية و أفريقية وهي مصر و تونس و المغرب وفلسطين و سوريا و بنين وساحل العاج إلى جانب منتخب ليبيا الدولة المنظمة.

وكلف الاتحاد العام للقوة البدنية المدة الماضية المهندس فتحي الجالي رئيسا للجنة العليا للتنظيم، حيث تقام البطولة بنادي الهلال الذي يعتبر الراعي الرسمي الأل للبطولة.

يشار إلى أن ليبيا تعتبر الأولى عربيا و أفريقيا في لعبة القوة البدنية على مدار سنوات عديدة.

والراحل “محمد عبد السميع مخلوف”من مواليد 1968، أسس لعبة القوة البدنية ببنغازي العام 1985، وفي العام 1986 حصل على لقب «بطل الأبطال» في أول بطولة للقوة البدنية ببنغازي.

توِّج ببطولة ليبيا للقوة البدنية أعوام 89 و90 و91 و93 و1994، وتوج ببطولة أفريقيا العام 1991، وخامس العالم بساحل العاج العام 1991، كما ساهم في تدريب عدد من الأبطال في لعبتي كمال الأجسام والقوه البدنية (أسوياء ومعاقين)، ومن بينهم البطل العالمي في القوة البدنية للمعاقين عبد الرحيم الزوي.