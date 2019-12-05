الهوني ينافس على جائزة الشهر في تونس

الهوني ينافس على جائزة الشهر في تونس

أخبار ليبيا24- خاص

ينافس المحترف الليبي المهدي الهوني على جائزة لاعب الشهر في الدوري التونسي حيث اختير ضمن قائمة من 5 لاعبين إضافة إلى قائد النجم الساحلي ياسين الشيخاوي وهداف الاتحاد المنستيري جوناتان أكبوتو وثنائي الأفريقي وسام يحيى وباسيرو كامباوري.

وأعُلنت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري التونسي خلال شهر نوفمبر الماضي، أمس الأربعاء والمقدمة من إحدى الشركات.